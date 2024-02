【全國新聞】民主黨Tom Suozzi勝出紐約州聯邦眾議院議席

【KTSF 張麗月報導】

紐約州舉行特別選舉,選出民主黨籍的Tom Suozzi,填補因學歷造假而下台的聯邦眾議員George Santos,選舉結果反映共和黨在眾議院的些微優勢被進一步削弱。

民主黨籍的聯邦眾議員Suozzi,擊敗共和黨對手Mazi Pilip,贏得紐約長島特別選舉,他屬於溫和派,在造勢時集中討論經濟和移民議題。

Suozzi說:「他們希望我們合力解決問題,所以現在我們將這競選訊息傳遞給國會及全國。」

Suozzi的勝出,是接替Santos的聯邦眾議員空缺,Santos因為涉嫌履歷造假而下台,雖然Suozzi的勝利,不會改變眾議院的控制權,但就進一步削弱共和黨在眾議院的微弱優勢。

Suozzi勝出後,民主黨在眾議院的席位增至213席,與共和黨相差只有6席。

Suozzi發表勝利演說時,強調他所發出的訊息。

Suozzi說:「給營運國會的朋友們,停止呼應特朗普,開始管治國家。」

拜登競選陣營也發聲明祝賀,表示「當共和黨人附和特朗普的極端議程,就算是競逐一個共和黨席位,選民都會拒絕接受」。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。