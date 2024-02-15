【全國新聞】民主黨Tom Suozzi勝出紐約州聯邦眾議院議席

February 15, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
Tom Suozzi (Facebook / Tom Suozzi)

【KTSF 張麗月報導】

紐約州舉行特別選舉，選出民主黨籍的Tom Suozzi，填補因學歷造假而下台的聯邦眾議員George Santos，選舉結果反映共和黨在眾議院的些微優勢被進一步削弱。

民主黨籍的聯邦眾議員Suozzi，擊敗共和黨對手Mazi Pilip，贏得紐約長島特別選舉，他屬於溫和派，在造勢時集中討論經濟和移民議題。

Suozzi說：「他們希望我們合力解決問題，所以現在我們將這競選訊息傳遞給國會及全國。」

Suozzi的勝出，是接替Santos的聯邦眾議員空缺，Santos因為涉嫌履歷造假而下台，雖然Suozzi的勝利，不會改變眾議院的控制權，但就進一步削弱共和黨在眾議院的微弱優勢。

Suozzi勝出後，民主黨在眾議院的席位增至213席，與共和黨相差只有6席。

Suozzi發表勝利演說時，強調他所發出的訊息。

Suozzi說：「給營運國會的朋友們，停止呼應特朗普，開始管治國家。」

拜登競選陣營也發聲明祝賀，表示「當共和黨人附和特朗普的極端議程，就算是競逐一個共和黨席位，選民都會拒絕接受」。

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