【灣區新聞】矽谷第16選區聯邦眾議席多人角逐 3分1矽谷選民尚未決定投給誰（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

代表矽谷的第16選區聯邦眾議員席次角逐者眾多,距離3月5日初選還有三星期,郵寄選票已經寄出,但根據民調,還有3分之1的矽谷選民尚未決定投給誰。

San Jose Spotlight與Probolsky Research合作,在1月11日至28日期間,對加州第16國會選區,也就是代表矽谷的400名可能參加初選選民進行民調。

大約16%的受訪者表示,他們會投票給前聖荷西市長Sam Liccardo,13.3%選擇聖塔克拉拉縣議員Joe Simitian,前Saratoga市議員Rishi Kumar獲得7.5%支持,加州眾議員羅達倫有7.3%支持,超過三成尚未決定,結果有5%的誤差,這意味著Liccardo和Simitian在統計上是平手的。

根據加州選舉法,無論政黨偏好為何,也無論候選人是否獲得初選中所有選票的多數票,得票最高的兩位候選人將進入大選。

選舉觀察家Larry Gerston在San Jose Spotlight舉辦的研討會分析,16選區初選結果進入11月大選,將會是兩位民主黨籍候選人。

Gerston說:「這是一個自由派地區,這些候選人都非常接近,這就是為什麼到了最後,諸如更多競選經費,諸如背書,或像是最後一刻事態發展之類的事情,我們永遠不知道醜聞何時發生,這些事在競選中可能比其他事更重要,特別是每當沒有現任競選連任時,事情就會變得更難以預測,除非你真的有一個絕對,像被指定的人一樣的人,但不常發生。」

民調也發現,選民認為保護婦女的選擇權、醫療保健負擔能力和槍支暴力,應該成為全國的首要任務,第16區面臨的最大問題是住房負擔能力、公共安全、打擊毒品和犯罪以及無家可歸問題。

這是該國會選區20年來首次出席空缺,因為現任眾議員Anna Eshoo宣布退休,不再競選連任。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。