美國防長奧斯汀出院已經復工。

國防部聲明指,奧斯汀完成全身麻醉的非手術治療之後已經出院,隨即復工,當地周三會以視像方式主持每月例行的烏克蘭防務聯繫小組會議。

70歲的奧斯汀近期健康多次引起憂慮,繼元旦因為手術併發症入院之後,剛過去的周日再因為急性膀胱問題入院治療。

