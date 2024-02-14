【全國新聞】調查指全美消費者人均花費185元為伴侶買禮物

【KTSF 毛皓延報導】

今年情人節，有調查指全國消費者人均會花費185元，為伴侶購買禮物。

根據全國零售聯合會（NRF）的調查，美國消費者在今年計劃花費258億，是調查史上第三高的數字。

調查發現，消費者人均會花185.81元，比過去5年的情人節平均花費多接近8元，當中有86%的人都是為另一半買禮物，57%的人計劃買糖果，40%計劃買賀卡，39%買花。

中半島San Mateo一間花店形容，今年情人節的生意比疫情的時候好了很多。

花店店主Lori Leong說：「今年的生意比疫情時好很多，疫情對我們和很多小商業都極具挑戰，但我們十分幸運能捱過。」

她說，情人節通常和玫瑰掛鉤，但除了玫瑰其實還有很多不同選擇。

Leong說：「通常人們談到情人節都會想起玫瑰，但其實還有很多花種可以選擇的，甚至還有不同顏色的玫瑰，例如我們有粉紅色、黃色和橙色玫瑰，今年橙色非常受歡迎

店內擺滿林林總總的花，有蘭花、繡球花及非洲菊等，民眾想買的又是哪一種花？

Jonathan說：「我過來Ah Sam花店幫我妻子買花，明天就是情人節了，（你買了什麼花？）我買了玫瑰，但不要告訴我的妻子。」

根據NRF的調查，全國消費者在珠寶上花費最多，佔64億元，其次的就是花，佔26億元。

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