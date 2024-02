【全國新聞】調查指全美消費者人均花費185元為伴侶買禮物

【KTSF 毛皓延報導】

今年情人節,有調查指全國消費者人均會花費185元,為伴侶購買禮物。

根據全國零售聯合會(NRF)的調查,美國消費者在今年計劃花費258億,是調查史上第三高的數字。

調查發現,消費者人均會花185.81元,比過去5年的情人節平均花費多接近8元,當中有86%的人都是為另一半買禮物,57%的人計劃買糖果,40%計劃買賀卡,39%買花。

中半島San Mateo一間花店形容,今年情人節的生意比疫情的時候好了很多。

花店店主Lori Leong說:「今年的生意比疫情時好很多,疫情對我們和很多小商業都極具挑戰,但我們十分幸運能捱過。」

她說,情人節通常和玫瑰掛鉤,但除了玫瑰其實還有很多不同選擇。

Leong說:「通常人們談到情人節都會想起玫瑰,但其實還有很多花種可以選擇的,甚至還有不同顏色的玫瑰,例如我們有粉紅色、黃色和橙色玫瑰,今年橙色非常受歡迎

店內擺滿林林總總的花,有蘭花、繡球花及非洲菊等,民眾想買的又是哪一種花?

Jonathan說:「我過來Ah Sam花店幫我妻子買花,明天就是情人節了,(你買了什麼花?)我買了玫瑰,但不要告訴我的妻子。」

根據NRF的調查,全國消費者在珠寶上花費最多,佔64億元,其次的就是花,佔26億元。

