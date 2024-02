【全國新聞】參院通過950億元《外援法案》 在眾院料面臨硬仗

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院週二表決通過總值950億元的《外援法案》,下一步提交眾議院審議,拜登總統催促眾議院盡快通過,但一般認為法案在眾議院會面對一場硬仗。

拜登表示,參議院向世界展示了團結,所以是時候眾議院共和黨人也應該立即通過法案。

這項總值950億元的《外援法案》,當中包含向烏克蘭提供大約600億元援助、向以色列提供141億元軍援,另外48億元用於印太及威懾中國,當中有19億元向台灣提供武器彈藥,以及24億元用於紅海的美軍行動,此外撥款約100億援助世界各地受戰火影響的民眾。

不過眾議長約翰遜批評法案,並要求重新將邊境安全撥款案加入法案中,此舉有可能令法案在眾議院過關有難度。

眾議院有一部份支持特朗普的共和黨人,也堅決認為要優先處理國內的事情,反對繼續軍援外國。

但參議院多數共和黨人就不認同這個觀點,認為阻礙軍援烏克蘭會令俄國得勝,未來美國會付出更大的代價,並且會捲入更大的戰爭。

參議院多數黨領袖麥康尼就表明,週二的表決會寫入歷史,而歷史見證美國參議院對於支援盟友並未動搖,部份強硬派共和黨人因此要求他辭職。

與此同時,特朗普聲稱,他若再次當選總統,他不會保護那些在國防開支方面賴帳的北約盟國,並鼓勵俄國對付這些北約盟國,他的言論引來巨大的爭議。

拜登週二回應指,特朗普這番言論將會危害美國的安全,也等於邀請俄國侵略部份北約盟國。

拜登說:「美國歷史上沒有一位總統曾向俄國獨裁者低頭,讓我表明,我不會這樣做,天哪,這是愚蠢、可恥和危險,也不是美國的作風,當美國發聲,是有意義的,當我們作出承諾,我們便會信守,而北約是一項神聖的承諾。」

