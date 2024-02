【全國新聞】東北部部份地區下暴風雪 學校需停課

【KTSF 張擎鳳報導】

週二東北部部份地區每小時可能錄得多達兩英寸降雪,該地區的學校關閉,許多航班取消,當地官員警告居民和遊客留在室內,認真對待這場風暴。

一股風暴吹襲東北部帶來大雪。

紐約市長Eric Adams說:「我們已有一段時間沒下大雪了,是時候大自然做其想做的事。」

預計這場風暴將為東北部份地區帶來兩年來最大的降雪量,預測費城會降雪一英寸或兩英寸,而波士頓和Hartford就會有6到12英寸降雪,紐約、新澤西地區就會降雪5至8英吋。

麻省州長Maura Healey說:「預計風暴會令出行危險,可能停電及沿岸淹水。」

從賓夕凡尼亞州到羅德島州,當局都敦促民眾不要外出,避免不必要的旅行。

羅德島州長表示,該州已準備好250輛運鹽貨車,波士頓有3.8萬噸鹽,準備灑在路上除冰。

多個城市的學校停課,紐約市公立學校已轉向網上上課。

居民們已準備好帶著鹽、鏟子和木柴等物資應對情況。

波士頓居民Brendan Coffey說:「萬一沒暖氣,都有多一點木頭取暖,我們兩年前搬來,這是第一個真風暴。」

