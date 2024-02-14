【全國新聞】東北部部份地區下暴風雪 學校需停課

【KTSF 張擎鳳報導】

週二東北部部份地區每小時可能錄得多達兩英寸降雪，該地區的學校關閉，許多航班取消，當地官員警告居民和遊客留在室內，認真對待這場風暴。

一股風暴吹襲東北部帶來大雪。

紐約市長Eric Adams說：「我們已有一段時間沒下大雪了，是時候大自然做其想做的事。」

預計這場風暴將為東北部份地區帶來兩年來最大的降雪量，預測費城會降雪一英寸或兩英寸，而波士頓和Hartford就會有6到12英寸降雪，紐約、新澤西地區就會降雪5至8英吋。

麻省州長Maura Healey說：「預計風暴會令出行危險，可能停電及沿岸淹水。」

從賓夕凡尼亞州到羅德島州，當局都敦促民眾不要外出，避免不必要的旅行。

羅德島州長表示，該州已準備好250輛運鹽貨車，波士頓有3.8萬噸鹽，準備灑在路上除冰。

多個城市的學校停課，紐約市公立學校已轉向網上上課。

居民們已準備好帶著鹽、鏟子和木柴等物資應對情況。

波士頓居民Brendan Coffey說：「萬一沒暖氣，都有多一點木頭取暖，我們兩年前搬來，這是第一個真風暴。」

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