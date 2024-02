【灣區新聞】曾任臨時市長的麥法恩宣布競選舊金山市長（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

在現任舊金山(三藩市)布里德之前,擔任臨時市長的麥法恩(Mark Farrell)週二正式宣布競選市長,根據選務處的資料,目前已經有40人正式參選。

麥法恩是在前市長李孟賢過世之後,在2018年被舊金山市議會委任為臨時市長,當時擔任市長6個月。

麥法恩說:「我對在擔任市長和市議員的7.5年內感到驕傲,離任時的舊金山和現在相比很不同、也比較強,我們能夠徹底改變舊金山的走向,但這需要一個有魄力的領袖,我在上任第一天就能夠立即行動。」

麥法恩批評,在現任市長布里德的領導下,治安和罪案是選民最關注的議題,其中無家可歸問題嚴重、毒品氾濫,還有舊金山經濟復甦緩慢,並面對10億元的赤字,有超過四分之三的舊金山居民對舊金山的現狀不滿。

麥法恩表示,要是再度成為舊金山市長,他將撤換現任警察局長Bill Scott,要找一個能夠激發警隊和留住警員的人選。

麥法恩也表示,布里德要市府所有部門削減開支10%,他將豁免和公共安全有關的部門,他也要警察部門加強從灣區其他城市請警察、僱用退休警員,並增加警訓班。

在無家可歸問題方面,要在任期的頭一年內,移除所有大型的無家者營地,並在任期頭一百天內,設立一個全天開放,為無家可歸人士提供服務的中心。

舊金山選務處的資料顯示,目前已經有至少40人參選市長,現任市長布里德之外,其中能見度較高的候選人包括現任市議員安世輝Ahsha Safai,和慈善家羅偉Daniel Lurie。

羅偉的陣營發表聲明表示,麥法恩和布里德在擔任市議員期間,95%的時候,兩人對議案投相同的票。

而布里德的競選團隊則表示,她在疫情期間和其後帶領舊金山做出困難的抉擇時,對手則沒有見到人。

