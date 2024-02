【KTSF 尹晉豪報導】

Palo Alto警方表示,去年11月接獲一宗按摩師涉嫌性侵女顧客的案件,疑犯終於在上週被捕。

警方指,在去年11月10日,接獲一名20多歲的女子的報案,女子表示,在El Camino Real 4335號的按摩店Massage Envy被按摩師性侵。

調查顯示,疑犯確定為42歲的聖荷西居民Arturo Gomez,此案已提交給Santa Clara縣地檢處,他被控兩項性侵重罪。

警方在2月8日下午5點左右,成功在聖荷西將疑犯拘捕,警方根據逮捕令將他扣留在縣監獄。

在調查之中,警方發現疑犯先前曾在南灣的其它按摩店工作,警方目前尚不清楚還有沒有其他受害者。

