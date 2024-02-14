【全國新聞】眾院通過彈劾國土安全部長馬約卡

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國會眾議院共和黨人再次推動對聯邦國土安全部長馬約卡（Alejandro Mayorkas）的彈劾案，以一票之差成功通過該議案，是美國150年來首次有內閣官員遭到眾議院彈劾。

國會眾議院對馬約卡的彈劾案，週二以214票對213票驚險過關，這一票優勢來自眾議院共和黨團領袖Steve Scalise，他上次投票時因癌症治療而缺席，週二就要帶病返回眾議院，投下決定性的一票。

馬約卡本人週二並未現身眾議院，下一步他將面對參議院的審判，由參議院表決是否罷免他。

眾議院多數共和黨人指責他沒有執行聯邦的法例，導致美墨邊境的偷渡入境人數飆升，形成邊境危機。

但批評者就指，共和黨人不滿拜登政府的移民政策，但就將怒氣發洩在馬約卡身上。

馬約卡反駁指，共和黨人對他的指控並無根據，而他也不會辭職，他上週到拉斯維加斯出席超級盃相關活動時表示，正在積極向參議院兩黨議員提供意見，尋求國會通過法案給予國土安全部，及其他涉及移民事務的部門必要的資源來修理美國的移民制度。

馬約卡說：「並要在一定程度上修復公認的破碎的移民制度，不僅為我們提供急需的資源，還提供執法工具，幫助確保邊境安全的我們需要國會採取行動，我們希望國會能夠這樣做。」

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