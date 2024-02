【全國新聞】眾院通過彈劾國土安全部長馬約卡

【KTSF】

國會眾議院共和黨人再次推動對聯邦國土安全部長馬約卡(Alejandro Mayorkas)的彈劾案,以一票之差成功通過該議案,是美國150年來首次有內閣官員遭到眾議院彈劾。

國會眾議院對馬約卡的彈劾案,週二以214票對213票驚險過關,這一票優勢來自眾議院共和黨團領袖Steve Scalise,他上次投票時因癌症治療而缺席,週二就要帶病返回眾議院,投下決定性的一票。

馬約卡本人週二並未現身眾議院,下一步他將面對參議院的審判,由參議院表決是否罷免他。

眾議院多數共和黨人指責他沒有執行聯邦的法例,導致美墨邊境的偷渡入境人數飆升,形成邊境危機。

但批評者就指,共和黨人不滿拜登政府的移民政策,但就將怒氣發洩在馬約卡身上。

馬約卡反駁指,共和黨人對他的指控並無根據,而他也不會辭職,他上週到拉斯維加斯出席超級盃相關活動時表示,正在積極向參議院兩黨議員提供意見,尋求國會通過法案給予國土安全部,及其他涉及移民事務的部門必要的資源來修理美國的移民制度。

馬約卡說:「並要在一定程度上修復公認的破碎的移民制度,不僅為我們提供急需的資源,還提供執法工具,幫助確保邊境安全的我們需要國會採取行動,我們希望國會能夠這樣做。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。