【KTSF】

一名有販賣毒品前科,並且受到聯邦監督釋放中,來自洪都拉斯的青年,再次在舊金山(三藩市)Tenderloin區,因為販賣安非他明和芬太尼毒品罪成,而被判坐監超過六年。

這名28歲青年Esmun Moyses Moral-Raudales,曾經承認在去年10月,兩項分銷安非他明和一項分銷芬太尼的控罪,同時也承認一項藏有40克或以上的芬太尼意圖分銷的罪名。

根據認罪協議,被告承認在去年初在舊金山Tenderloin區進行兩項毒品交易。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。