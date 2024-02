【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過,中半島San Mateo市發生四屍命案,警方週二公佈更多案情,指出案件涉及槍械,兩名成年男女死者都有槍傷。

警方週一早上接到911報警,有人要求警方到Alameda de las Pulgas 4100路段一棟住宅,查看裡面居民是否安全。

警員抵達後發現,房屋沒有被人硬闖的跡象,警員進入屋內時,發現一男一女以及兩名男童死亡。

警方週一表示,兩個男童的屍體在一個睡房裡面,死因仍在調查中,而兩個成年男女的屍體在浴室裡面發現,他們死於槍傷,警方在浴室裡發現一支9毫米口徑的手槍,以及一個裝滿子彈的彈匣。

San Mateo縣法醫仍在確認四名死者的身份,警方強調命案屬於個別事件,對公眾沒有構成危險,也沒有疑犯在逃。

