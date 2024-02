【KTSF】

San Mateo縣警局指,週一早上,一名受害者在Millbrae的一處住宅外,被兩名持械匪徒搶劫。

縣警指在2月12日凌晨1點30分,警員接報前往Capuchino Avenue 500號路段,調查一宗持械搶劫案。

警方稱,兩名匪犯在一間住宅外持槍搶劫一個人,匪徒在搶走事主的個人物品後,駕駛一輛灰色本田Accord房車,前往El Camino Real方向離開。

警方指事主沒有受傷,任何人如有相關訊息,請聯繫(650)-363-4347。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。