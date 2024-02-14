【灣區新聞】舊金山華埠有男子爬上商舖簷篷塗鴉 市府要求商戶自費清理否則罰款（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有市民拍攝到舊金山（三藩市）華埠年三十晚，有一名男子在放煙花之際，爬上一間商舖的簷篷，並向大廈外牆塗鴉，受影響商戶收到市府通知，商戶需要自費去除塗鴉，否則會被罰款，警方表示對事件不知情。

Asian Crime Report提供的片段，可見該名穿黑色外套、淺色褲的男子，在簷篷上對大廈外牆塗鴉，事後轉身坐在簷篷上。

Asian Crime Report引述目擊者指，事發是上星期五晚11點，現場民眾當時正觀賞煙花，所以沒有人留意該名男子。

本台記者週二去到Jackson街夾Grant街的現場，當天留下的紅色噴漆清晰可見。

塗鴉正下方一間禮品店的老闆說，事發後翌日才從朋友口中得知這件事。

店舖老闆Yvonne Lin說：「有朋友跟我說，他看到是塗鴉，但他不敢出聲，因為他害怕被對方打，之後他第二天早上告訴我們，然後我們才知道。」

她說自己作為受害者，但市府竟然要求他們負責清潔，否則會作出罰款。

Lin說：「塗鴉關我們什麼事，又要我們來處理，地上骯髒又要我們處理。」

她說將需要請人清潔，有時對經營感到心灰意冷。

Lin說：「那我們要請人來清潔，又要花費金錢，如果不清潔，市府又會罰款，所以我們很艱難地經營這個生意，有時又很灰心，不想營業下去了。」

她又指，塗鴉一事，對於生意不是特別有影響，說最大困擾的是盜竊問題。

Lin說：「沒有950元都沒有什麼罪的，所以有些人，就當作是自己家中的東西，拿了之後就走，我們為了這件事真的很困擾，經常都很緊張，很多小朋友過來偷東西，還要哈哈地笑然後就走了，我又捉不到他們，他們走得又快。」

警方接受本台查詢指對該件塗鴉事件不知情。

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