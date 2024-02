【灣區新聞】舊金山華埠有男子爬上商舖簷篷塗鴉 市府要求商戶自費清理否則罰款（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有市民拍攝到舊金山(三藩市)華埠年三十晚,有一名男子在放煙花之際,爬上一間商舖的簷篷,並向大廈外牆塗鴉,受影響商戶收到市府通知,商戶需要自費去除塗鴉,否則會被罰款,警方表示對事件不知情。

Asian Crime Report提供的片段,可見該名穿黑色外套、淺色褲的男子,在簷篷上對大廈外牆塗鴉,事後轉身坐在簷篷上。

Asian Crime Report引述目擊者指,事發是上星期五晚11點,現場民眾當時正觀賞煙花,所以沒有人留意該名男子。

本台記者週二去到Jackson街夾Grant街的現場,當天留下的紅色噴漆清晰可見。

塗鴉正下方一間禮品店的老闆說,事發後翌日才從朋友口中得知這件事。

店舖老闆Yvonne Lin說:「有朋友跟我說,他看到是塗鴉,但他不敢出聲,因為他害怕被對方打,之後他第二天早上告訴我們,然後我們才知道。」

她說自己作為受害者,但市府竟然要求他們負責清潔,否則會作出罰款。

Lin說:「塗鴉關我們什麼事,又要我們來處理,地上骯髒又要我們處理。」

她說將需要請人清潔,有時對經營感到心灰意冷。

Lin說:「那我們要請人來清潔,又要花費金錢,如果不清潔,市府又會罰款,所以我們很艱難地經營這個生意,有時又很灰心,不想營業下去了。」

她又指,塗鴉一事,對於生意不是特別有影響,說最大困擾的是盜竊問題。

Lin說:「沒有950元都沒有什麼罪的,所以有些人,就當作是自己家中的東西,拿了之後就走,我們為了這件事真的很困擾,經常都很緊張,很多小朋友過來偷東西,還要哈哈地笑然後就走了,我又捉不到他們,他們走得又快。」

警方接受本台查詢指對該件塗鴉事件不知情。

