【全國新聞】酋長隊在堪薩斯市舉行勝利大遊行發生槍擊案 一死20多傷

【KTSF 張麗月報導】

贏得美式足球聯盟(NFL)超級盃冠軍的堪薩斯市酋長隊,週三在該市舉行勝利大遊行,但期間發生槍擊案,造成1死22人受傷,當局已經扣留三個人調查。

酋長隊週三在堪薩斯市舉行超級盃勝利大遊行,估計約有100萬人參加,在慶祝期間有人開槍,造成混亂,有最少22人中槍受傷,傷者中有8個是兒童,驚慌的球迷四散逃跑尋求掩護。

堪薩斯市警察局長表示,有三個人被扣查,但他們的身份以及本案的動機就未見透露,有未經證實的消息說,有些球迷可能有份幫助逮捕涉案人士,此外,在案發現場找到一些槍枝,但並非是犯案使用的槍械。

堪薩斯市市長Quinton Lucas說,雖然今天在現場一帶地區有超過800名警察駐守,但槍擊案仍然發生,市長與妻子和媽媽都參加慶祝遊行,在槍擊案爆發時,他們都逃跑尋找掩護。

堪薩斯市長期都面對槍械暴力問題,聯邦司法部在2020年打擊暴力犯罪時,就點名九個目標城市,而堪薩斯市就是其中之一。

在去年堪薩斯市就發生破紀錄182宗兇殺案,當中大部份涉及槍械。

