【全國新聞】酋長隊在堪薩斯市舉行勝利大遊行發生槍擊案 一死20多傷

February 14, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(KCTV)

【KTSF 張麗月報導】

贏得美式足球聯盟（NFL）超級盃冠軍的堪薩斯市酋長隊，週三在該市舉行勝利大遊行，但期間發生槍擊案，造成1死22人受傷，當局已經扣留三個人調查。

酋長隊週三在堪薩斯市舉行超級盃勝利大遊行，估計約有100萬人參加，在慶祝期間有人開槍，造成混亂，有最少22人中槍受傷，傷者中有8個是兒童，驚慌的球迷四散逃跑尋求掩護。

堪薩斯市警察局長表示，有三個人被扣查，但他們的身份以及本案的動機就未見透露，有未經證實的消息說，有些球迷可能有份幫助逮捕涉案人士，此外，在案發現場找到一些槍枝，但並非是犯案使用的槍械。

堪薩斯市市長Quinton Lucas說，雖然今天在現場一帶地區有超過800名警察駐守，但槍擊案仍然發生，市長與妻子和媽媽都參加慶祝遊行，在槍擊案爆發時，他們都逃跑尋找掩護。

堪薩斯市長期都面對槍械暴力問題，聯邦司法部在2020年打擊暴力犯罪時，就點名九個目標城市，而堪薩斯市就是其中之一。

在去年堪薩斯市就發生破紀錄182宗兇殺案，當中大部份涉及槍械。

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