本星期灣區會有幾場風雨,預測週末的風雨會較大。

國家氣象局表示,星期三清晨開始下雨,雨勢會持續一整天,可是降雨量不會很多,也不會大風。

另一股較強的風暴星期五抵達灣區,星期六也會下雨,星期日晚上到星期一會有另一場風雨。

預測星期六到下星期一,灣區將會錄得一吋半到三吋降雨量,部分地區甚至可錄得四吋到六吋降雨。

週末會大風,但不會好像前個週末那樣強勁。

