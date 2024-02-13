【全國新聞】休斯敦教堂槍擊案 女槍手動機未明

February 13, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(FOX 26 Houston / YouTube)

【KTSF 張擎鳳報導】

休斯敦市的一間教堂發生槍擊事件，造成兩人受傷，警方表示，一名女子帶著一個孩子持槍走進了教堂大樓，然後向人群開槍，直到現場的兩名休班警員開槍還擊，將她擊斃。

週日下午，一名身穿風衣的女子帶著一名男童，手持長槍，進入知名牧師Joel Osteen的Lakewood教堂，然後向人群開槍。

片段顯示，警車到達現場，教堂內的一些人，躲在房間裡，其他人則說他們必須逃命。

目擊者Christina Rodriguez說：「我開始尖叫有個槍手，有個槍手，然後我們都跑到圖書館最後面。」

之後的幾個鐘頭，警方分批將民眾護送出教堂。

休斯敦市警察局長表示，兩名休班的警員，在教堂內從事安保工作，他們與該女子對峙，控制了局勢。

休斯頓市警察局長Troy Finner說：「她已當場死亡，我要讚揚那些警員，她有一把長槍，情況可能會更惡劣，但他們挺身而出，盡其職責，我要為此感謝他們。」

經調查後，警方表示，喪生的女槍手是36歲的Genesse Ivonne Moreno，她有情神問題和案底，而她帶入教堂的男童是她7歲的兒子。

在這次的槍擊案中，Moreno的兒子亦中槍了，情況危抬。

另一名傷者是57歲的男子，他腿部中槍，目前他們已經送院留醫。

對於這次的槍擊案，Osteen牧師表示，慶幸槍擊事件在下午發生，而不是當天早上。

Osteen牧師說：「我只能想像，若發生在上午11點的禮拜中，好在那時她並未闖進來，造成更嚴重的傷害。」

他希望這座擁有數十年歷史的教堂能夠繼續舉辦禮拜活動，而且不會再出現類似的事故。

警方表示，涉案女子Moreno曾經表示，她帶了炸彈進教室，但經搜查後，當局在現場並沒發現爆炸物品，目前警方仍在調查這宗槍擊案的動機。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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