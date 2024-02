【全國新聞】休斯敦教堂槍擊案 女槍手動機未明

【KTSF 張擎鳳報導】

休斯敦市的一間教堂發生槍擊事件,造成兩人受傷,警方表示,一名女子帶著一個孩子持槍走進了教堂大樓,然後向人群開槍,直到現場的兩名休班警員開槍還擊,將她擊斃。

週日下午,一名身穿風衣的女子帶著一名男童,手持長槍,進入知名牧師Joel Osteen的Lakewood教堂,然後向人群開槍。

片段顯示,警車到達現場,教堂內的一些人,躲在房間裡,其他人則說他們必須逃命。

目擊者Christina Rodriguez說:「我開始尖叫有個槍手,有個槍手,然後我們都跑到圖書館最後面。」

之後的幾個鐘頭,警方分批將民眾護送出教堂。

休斯敦市警察局長表示,兩名休班的警員,在教堂內從事安保工作,他們與該女子對峙,控制了局勢。

休斯頓市警察局長Troy Finner說:「她已當場死亡,我要讚揚那些警員,她有一把長槍,情況可能會更惡劣,但他們挺身而出,盡其職責,我要為此感謝他們。」

經調查後,警方表示,喪生的女槍手是36歲的Genesse Ivonne Moreno,她有情神問題和案底,而她帶入教堂的男童是她7歲的兒子。

在這次的槍擊案中,Moreno的兒子亦中槍了,情況危抬。

另一名傷者是57歲的男子,他腿部中槍,目前他們已經送院留醫。

對於這次的槍擊案,Osteen牧師表示,慶幸槍擊事件在下午發生,而不是當天早上。

Osteen牧師說:「我只能想像,若發生在上午11點的禮拜中,好在那時她並未闖進來,造成更嚴重的傷害。」

他希望這座擁有數十年歷史的教堂能夠繼續舉辦禮拜活動,而且不會再出現類似的事故。

警方表示,涉案女子Moreno曾經表示,她帶了炸彈進教室,但經搜查後,當局在現場並沒發現爆炸物品,目前警方仍在調查這宗槍擊案的動機。

