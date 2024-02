【全國新聞】醫生交代國防部長奧斯汀病況

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部長奧斯汀因為緊急膀胱問題再次入院治療,是不足兩個月內第三度入院,醫生週一交代他最新的病情。

五角大樓表示,奧斯汀週日入院之前,已經通知了總統拜登和國會,奧斯汀因為緊急膀胱問題,而送入Walter Reed軍醫院,醫院週一表示,他因為進行非手術的療程,而接受全身麻醉。

國防部發言人轉述奧斯汀的醫生關於他的病情。

國防部發言人Pat Ryder說:「目前的膀胱問題,預料不會改變,對他全面康復的預期,他的癌症預後非常好。」

白宮表示,總統拜登並不擔心究竟奧斯汀是否可以繼續工作,但奧斯汀的確要取消,原定本星期在布魯塞爾與北約領袖會面,討論烏克蘭問題的重要會議。

國防部表示,屆時奧斯汀將透過視像會議參與。

不過,對奧斯汀的審視還未結束,他將於本月底在國會眾議院軍備委員會作證,解釋他上次入院時為何沒有通知拜登和國會。

