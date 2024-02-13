【全國新聞】醫生交代國防部長奧斯汀病況

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部長奧斯汀因為緊急膀胱問題再次入院治療，是不足兩個月內第三度入院，醫生週一交代他最新的病情。

五角大樓表示，奧斯汀週日入院之前，已經通知了總統拜登和國會，奧斯汀因為緊急膀胱問題，而送入Walter Reed軍醫院，醫院週一表示，他因為進行非手術的療程，而接受全身麻醉。

國防部發言人轉述奧斯汀的醫生關於他的病情。

國防部發言人Pat Ryder說：「目前的膀胱問題，預料不會改變，對他全面康復的預期，他的癌症預後非常好。」

白宮表示，總統拜登並不擔心究竟奧斯汀是否可以繼續工作，但奧斯汀的確要取消，原定本星期在布魯塞爾與北約領袖會面，討論烏克蘭問題的重要會議。

國防部表示，屆時奧斯汀將透過視像會議參與。

不過，對奧斯汀的審視還未結束，他將於本月底在國會眾議院軍備委員會作證，解釋他上次入院時為何沒有通知拜登和國會。

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