【全國新聞】聯調局提醒民眾小心網路愛情詐騙陷阱（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

情人節將至,聯邦調查局(FBI)提醒民眾小心網路愛情詐騙陷阱。

聯邦調查局舊金山分局長Robert Tripp表示,網路愛情詐騙幾乎每天都發生,藉著情人節前夕,呼籲民眾在使用網路交友要特別謹慎,網路愛情騙子利用人們在約會網站、社交媒體或應用程式尋找愛情的機會,獲取個人的資料及財務資訊。

FBI舊金山分局長Robert Tripp說:「浪漫騙局之蓬勃發展,乃因社交媒體科技,和基於互聯網的約會應用程式的日益隨手可用,讓騙子擴大其接觸的範圍,而在過去騙子的目標很有限,現在一個騙子可以有數十人,甚至數百人上鉤,對騙子而言這是一門生意,這是一份工作,他們能夠吸引很多受害者,另一有助騙徒的發展是加密貨幣的興起。」

網路愛情詐騙的對象,各階層、年齡、性別、族裔都有,其中60歲以上受害者最多,女性又比男性多。

根據FBI報告,2023年向FBI網路犯罪投訴中心提出的投訴,舊金山分部管轄範圍內的受害者,愛情詐騙損失超過2700萬美元,其中又以Santa Clara縣人數最多。

FBI表示,不是不鼓勵網上交友約會,但要警覺的是,不要匯錢給素未謀面的「約會網友」。

Tripp說:「有許多關係於網上發展起來,而網上聯繫和面對面見面之間存在很大的差距,在現實世界中很罕有的是,人還沒見過面便多番要錢,這肯定是個危險訊號。」

Tripp表示,一旦發現被騙,要立刻報警,越晚報警,錢追回的機會越低。

FBI投訴電話是1-800-CALLFBI,或是http://www.ic3.gov。

