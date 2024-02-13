【全國新聞】聯調局提醒民眾小心網路愛情詐騙陷阱（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

情人節將至，聯邦調查局（FBI）提醒民眾小心網路愛情詐騙陷阱。

聯邦調查局舊金山分局長Robert Tripp表示，網路愛情詐騙幾乎每天都發生，藉著情人節前夕，呼籲民眾在使用網路交友要特別謹慎，網路愛情騙子利用人們在約會網站、社交媒體或應用程式尋找愛情的機會，獲取個人的資料及財務資訊。

FBI舊金山分局長Robert Tripp說：「浪漫騙局之蓬勃發展，乃因社交媒體科技，和基於互聯網的約會應用程式的日益隨手可用，讓騙子擴大其接觸的範圍，而在過去騙子的目標很有限，現在一個騙子可以有數十人，甚至數百人上鉤，對騙子而言這是一門生意，這是一份工作，他們能夠吸引很多受害者，另一有助騙徒的發展是加密貨幣的興起。」

網路愛情詐騙的對象，各階層、年齡、性別、族裔都有，其中60歲以上受害者最多，女性又比男性多。

根據FBI報告，2023年向FBI網路犯罪投訴中心提出的投訴，舊金山分部管轄範圍內的受害者，愛情詐騙損失超過2700萬美元，其中又以Santa Clara縣人數最多。

FBI表示，不是不鼓勵網上交友約會，但要警覺的是，不要匯錢給素未謀面的「約會網友」。

Tripp說：「有許多關係於網上發展起來，而網上聯繫和面對面見面之間存在很大的差距，在現實世界中很罕有的是，人還沒見過面便多番要錢，這肯定是個危險訊號。」

Tripp表示，一旦發現被騙，要立刻報警，越晚報警，錢追回的機會越低。

FBI投訴電話是1-800-CALLFBI，或是http://www.ic3.gov。

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