一名休班奧克蘭警察,上週末因涉嫌酒後駕駛而被逮捕,當時他據稱在Fairfield的80號公路上撞上了一輛加州公路巡警(CHP)的巡邏車。

加州高速公路巡警表示,上周六凌晨約3點,兩名CHP公路警察,正在Manuel Campos Parkway附近的80號公路東行事故現場,一輛Tesla撞上了停在慢車線道的CHP巡邏車。

Solano縣CHP公共關係科表示,事發時一名巡警在車內,另一名在車外,事故中車內的巡警受了輕傷,被送往醫院,後來在同日出院,車外的巡警則沒有受傷。

奧克蘭警方週一確認,該名奧克蘭警察已被停薪停職,但沒有公布他的姓名,也沒有透露更多細節。

