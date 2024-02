【灣區新聞】

南灣聖荷西上週六發生汽車在車道上倒車,卻撞死一名女性路人的事件。

警方表示,在Saratoga Avenue 800號路段,一輛棕褐色2004年Volkswagen多功能汽車,從車道上倒車時,撞上了在人行道上的一名婦女,該名婦女被送醫救治後宣告不治,駕駛有留在現場配合警方調查。

這也是聖荷西市今年以來第八宗死亡車禍,警方正在識別死者的身份。

