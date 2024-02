【加州新聞】疫情期間加州讓無家者入住酒店 開支誰埋單惹爭拗（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在COVID疫情期間,加州採取前所未有行動,用酒店來安置受疫情影響的數以千計露宿者,現時這筆開支最終由誰來埋單,出現爭拗,州府當初以為,大部份這些開銷由聯邦支付,但現時聯邦緊急部門(FEMA)說,他們只是願意支付露宿者入住旅館20天的開支,導致州和地方政府拖欠合共三億元。

CalMatters報導,事情的癥結在於FEMA在去年10月致函加州政府,表明不會支付露宿者2021年6月11日至2023年5月11日期間入住酒店超過20天的開銷,因此導致州府和地方政府超過三億元無人埋單的問題,其中舊金山(三藩市)這方面的開支就高達1.14億元、,北灣Sonoma縣開支超過三千萬元。

州長紐森在疫情大流行初期宣布全州進入緊急狀態,之後一個月,在2020年4月推出名為“Roomkey項目”的酒店收容計劃,用來安置染疫或年長弱勢的露宿者,個別城市和縣政府租賃和支付露宿者入住酒店的開支,並且以為FEMA日後會補償這筆開支。

當初FEMA同意支付這筆合資格開支的七成半費用,到2021年1月,FEMA同意百分百完全承擔這筆開支,但到去年10月,FEMA通知州府,露宿者如果入住旅館超過20天,FEMA就不會承擔這些開支。

州府反駁指,FEMA通知得太遲,同時FEMA規定哪些露宿者有資格入住旅館也不清楚,因此州府認為,受疫情影響而入住旅館的露宿者,也包括未有染疫的人。

在疫情期間,這個Roomkey項目有6.2萬名露宿者受惠入住旅館。

