【KTSF】

San Bernadino縣警局表示,教生員在山上找到了一名女子的遺體,她就是失踪近一個星期的Ada Huang。

加州El Monte市居民,22歲的Ada Lifei Huang,在2月4號星期日登上Baldy山,並且拍攝了影片,然後發送了給她的男朋友,那是她最後一次與他人通訊,之後她失蹤了一個星期。

當局表示,由於上個星期一股大氣河風暴吹襲加州,帶來強風和大雨,導致救緩人員無法到達山上的一些地方施救,直到週日,救緩人員用直升機在山上搜索,並找到了她的遺體。

