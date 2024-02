【KTSF】

紐約地鐵週一下班繁忙時間發生槍擊案,造成一死五傷。

警方封鎖案發的架空地鐵站調查,從直升機拍到的畫面顯示,有列車停在站內,警員在月台調查。

警方表示,案發於週一下午約4時38分,有人在Bronx區Mount Eden地鐵站內開槍,一名30多歲的男子中槍死亡,另外5人受傷,當中4人傷勢嚴重。

當局指,案發前有兩班人發生爭執,之後有人在月台開槍,槍手之後逃去無蹤。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。