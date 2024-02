【灣區新聞】Waymo無人駕駛的士被蓄意破壞 市長稱會追究責任（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一架Waymo無人駕駛的士週末於舊金山(三藩市)華埠被人蓄意破壞,並在車內放煙花,引發大火,市長布里德直斥行為是不可接受,將努力追究肇事者的責任。

在上週六,正值大年初一晚上約9時半,一架Waymo無人駕駛的士,在位於舊金山華埠行駛期間,在Jackson街遭到一群人蓄意破壞並塗鴉。

根據市民提供的影片,見到一群數十人包圍涉事汽車,有人將煙花扔進車內,導致整輛車著火。

Waymo發言人表示,當時這輛無人駕駛的士沒有載客,事件中沒有人受傷。

舊金山市長布里德週一發文表示,星期六本應是美好的一天,亦是農曆新年的第一天,她斥責縱火事件是一種危險且具破壞性的行為,華埠是舊金山最密集的社區之一,任何火災都可能在擁擠的建築物中爆炸和蔓延,危及生命。

她感謝消防局的快速反應,她指警方正在調查此案,重申這一種不可接受的行為,將努力追究肇事者的責任。

