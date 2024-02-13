【灣區新聞】Waymo無人駕駛的士被蓄意破壞 市長稱會追究責任（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一架Waymo無人駕駛的士週末於舊金山（三藩市）華埠被人蓄意破壞，並在車內放煙花，引發大火，市長布里德直斥行為是不可接受，將努力追究肇事者的責任。

在上週六，正值大年初一晚上約9時半，一架Waymo無人駕駛的士，在位於舊金山華埠行駛期間，在Jackson街遭到一群人蓄意破壞並塗鴉。

根據市民提供的影片，見到一群數十人包圍涉事汽車，有人將煙花扔進車內，導致整輛車著火。

Waymo發言人表示，當時這輛無人駕駛的士沒有載客，事件中沒有人受傷。

舊金山市長布里德週一發文表示，星期六本應是美好的一天，亦是農曆新年的第一天，她斥責縱火事件是一種危險且具破壞性的行為，華埠是舊金山最密集的社區之一，任何火災都可能在擁擠的建築物中爆炸和蔓延，危及生命。

她感謝消防局的快速反應，她指警方正在調查此案，重申這一種不可接受的行為，將努力追究肇事者的責任。

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