總部設於加州聖荷西的科技企業Cisco重組業務,計劃裁員。

Cisco的網站顯示,在2023財政年度,Cisco員工總數為8萬4千9百人,目前公司正為2月14日的財報電話會議做準備,最快可能在下週發佈公告。

在2022年11月,Cisco在財報電話會議上宣布重組業務,那一次重組影響大約5%的員工,並引致6億元的遣散費和其他費用。

有消息指,今次受裁員影響的員工總數仍有待決定。

