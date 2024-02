【KTSF】

中半島San Mateo市發生四屍命案。警方表示早上9時13分,警員接報前往位於Alameda de las Pulgas 4100路段一棟住宅,查看裡面居民的安全狀況。

警員在屋內發現一個成年男人、一個成年女人和兩個兒童的屍體。

警方表示根據目前的資料來看,這是一宗獨立事件,並不會影響公眾安全。警方現正封鎖命案現場一帶的交通,範圍包括 Alameda de las Pulgas 與 42nd Ave 交界的北行線、 Alameda de las Pulgas 在 Fernwood St的南行線、以及41st Ave 向Kelton Ct. 的西行線。

