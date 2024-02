【KTSF】

南灣聖荷西市去年12月至今年1月期間,有多間墨西哥餅店被持械匪徒打劫,警方經過深入調查後拘捕兩名疑犯。

警方稱,賊人通常在餅店的營業時間犯案,向店員展示武器,索取現金,在多宗劫案中,賊人成功偷走現金,或將整部收銀機抬走,受害的餅店損失數千元款項。

警方經過調查後,確定兩名疑犯身分,分別是37歲男子Teodoro Ramos,和41歲男子Arturo Vasquez-Ayala,二人同樣居住在聖荷西市。

警方於2月6日將兩人拘捕,目前疑犯扣押在Santa Clara縣中央監獄,警方懷疑這兩名疑犯可能涉及市內更多同類案件。

