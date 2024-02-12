【灣區新聞】舊金山華埠有人蓄意破壞Waymo無人駕駛的士

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週六晚大年初一，有數十人於舊金山（三藩市）華埠蓄意破壞一架Waymo無人駕駛的士，並在車內放煙花，引發大火，涉事的無人駕駛車最終被燒成廢鐵。

根據舊金山消防局，週一晚約9時半，一架Waymo無人駕駛的士，在位於舊金山華埠Stockton街夾Grant街行駛期間，遭到一群人蓄意破壞並塗鴉。

根據市民提供的影片，見到一群數十人包圍涉事汽車，然後在車外車上塗鴉，並用滑板等的物品蓄意將車窗打破，事後更在車內放煙花，導致整輛車著火。

Waymo Vehicle surrounded and then graffiti’d, windows were broken, and firework lit on fire inside the vehicle which ultimately caught the entire vehicle on fire. #SFFD

Photos by Séraphine Hossenlopp pic.twitter.com/aOTqL3Rk8V — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) February 11, 2024

片段見到，消防將火勢撲熄後，汽車頂部被完全燒毁，只餘下支架。

Waymo發言人Sandy Karp表示，當時這輛無人駕駛的士沒有載客，事件中沒有人受傷，並會與警方合作應對事件，事件正調查中。

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