【灣區新聞】舊金山華埠有人蓄意破壞Waymo無人駕駛的士

週六晚大年初一,有數十人於舊金山(三藩市)華埠蓄意破壞一架Waymo無人駕駛的士,並在車內放煙花,引發大火,涉事的無人駕駛車最終被燒成廢鐵。

根據舊金山消防局,週一晚約9時半,一架Waymo無人駕駛的士,在位於舊金山華埠Stockton街夾Grant街行駛期間,遭到一群人蓄意破壞並塗鴉。

根據市民提供的影片,見到一群數十人包圍涉事汽車,然後在車外車上塗鴉,並用滑板等的物品蓄意將車窗打破,事後更在車內放煙花,導致整輛車著火。

Waymo Vehicle surrounded and then graffiti’d, windows were broken, and firework lit on fire inside the vehicle which ultimately caught the entire vehicle on fire. #SFFD

Photos by Séraphine Hossenlopp pic.twitter.com/aOTqL3Rk8V — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) February 11, 2024

片段見到,消防將火勢撲熄後,汽車頂部被完全燒毁,只餘下支架。

Waymo發言人Sandy Karp表示,當時這輛無人駕駛的士沒有載客,事件中沒有人受傷,並會與警方合作應對事件,事件正調查中。

