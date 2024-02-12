【灣區新聞】華裔司機880公路開車 駛至Hayward附近被流彈擊中車窗（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有華裔市民在880公路開車時，有流彈打碎他的汽車玻璃，他坦言如果加州繼續變差，可能會搬到其他州份；另一方面，東灣奧克蘭（屋崙）警方發布一架車輛的相片，指該車輛和上月一宗致命槍擊案有關。

華裔事主劉先生說：「我開著車的時候聽見一聲槍聲，就把我的車射成這樣，你看見沒有，太可怕了，這在加州高速公路上突然有人開槍。」

住在東灣Fremont的劉先生，事發後拍攝影片上載到社交媒體，他說週四下午1點多，在880號公路南行線駕駛，去到Hayward的路段突然聽到槍聲，之後就感覺有風吹進來。

劉先生說：「我們嚇了一跳，一吹風進來以後我回頭看，唉呀媽呀！我的玻璃有一個洞。」

劉先生說，報警後沒有人接電話，過了一會才接通，之後對方叫他停在路邊，到場警員在車上蒐證，認為擊中車輛的是流彈。

劉先生說，880號公路近年發生不少槍擊事件。

劉先生說：「他們喜歡在公路上槍戰也好，可是無辜的人再公路上受害，這不是一個人，已經好多人了，感謝上帝，這次被擊中的不是我個人，差一點點就把我打死。」

他又說，和前幾年在880號公路上被射殺的華裔男童Jasper Wu一家人是好朋友 ，形容加州變差和民主黨有關。

劉先生說：「他這民主黨放縱犯罪，不去管理治安，而且最搞笑的是，我們Alameda縣現在的地檢官，他們不去起訴那些犯罪的人。」

他說，雖然住在Fremont 20年，在這裡生兒育女，對地方亦有感情，但如果加州繼續變差，他只好被逼搬去其他州份。

劉先生說：「我們都有感覺的，你看我住在Fremont，以前被稱為最安全城市、最幸福城市、現在最安全，哪有最安全，我家裡被偷了三次了。」

另外，奧克蘭警方表示，正追尋一架黑色四門的Lexus ES350房車，該車輛涉嫌和1月13日一宗致命槍擊案有關，當局特別提到車輛左側的前輪上方有明顯凹陷，呼籲見過該架車，或有相關資訊的市民聯絡警方，電話是(510) 238-3821。

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