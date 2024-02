【灣區新聞】華裔司機880公路開車 駛至Hayward附近被流彈擊中車窗（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

有華裔市民在880公路開車時,有流彈打碎他的汽車玻璃,他坦言如果加州繼續變差,可能會搬到其他州份;另一方面,東灣奧克蘭(屋崙)警方發布一架車輛的相片,指該車輛和上月一宗致命槍擊案有關。

華裔事主劉先生說:「我開著車的時候聽見一聲槍聲,就把我的車射成這樣,你看見沒有,太可怕了,這在加州高速公路上突然有人開槍。」

住在東灣Fremont的劉先生,事發後拍攝影片上載到社交媒體,他說週四下午1點多,在880號公路南行線駕駛,去到Hayward的路段突然聽到槍聲,之後就感覺有風吹進來。

劉先生說:「我們嚇了一跳,一吹風進來以後我回頭看,唉呀媽呀!我的玻璃有一個洞。」

劉先生說,報警後沒有人接電話,過了一會才接通,之後對方叫他停在路邊,到場警員在車上蒐證,認為擊中車輛的是流彈。

劉先生說,880號公路近年發生不少槍擊事件。

劉先生說:「他們喜歡在公路上槍戰也好,可是無辜的人再公路上受害,這不是一個人,已經好多人了,感謝上帝,這次被擊中的不是我個人,差一點點就把我打死。」

他又說,和前幾年在880號公路上被射殺的華裔男童Jasper Wu一家人是好朋友 ,形容加州變差和民主黨有關。

劉先生說:「他這民主黨放縱犯罪,不去管理治安,而且最搞笑的是,我們Alameda縣現在的地檢官,他們不去起訴那些犯罪的人。」

他說,雖然住在Fremont 20年,在這裡生兒育女,對地方亦有感情,但如果加州繼續變差,他只好被逼搬去其他州份。

劉先生說:「我們都有感覺的,你看我住在Fremont,以前被稱為最安全城市、最幸福城市、現在最安全,哪有最安全,我家裡被偷了三次了。」

另外,奧克蘭警方表示,正追尋一架黑色四門的Lexus ES350房車,該車輛涉嫌和1月13日一宗致命槍擊案有關,當局特別提到車輛左側的前輪上方有明顯凹陷,呼籲見過該架車,或有相關資訊的市民聯絡警方,電話是(510) 238-3821。

