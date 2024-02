【灣區新聞】Google華裔工程師涉殺妻案 被告首度出庭（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔Google工程師陳立人(Liren Chen)涉嫌殺妻案,9日於Santa Clara縣高等法院第六次聆訊,陳立人亦首次出庭。

陳立人週五下午2時17分,在辯方律師Wesley Schroeder陪同下首次出庭,他頭戴白色保護頭套,腰間和手部被連上鐵鏈,目光呆滯。

辯方律師首先就提堂一再拖延而向法庭道歉,法官隨後問陳立人是否需要翻譯,一開始陳立人表示不需要,但其後經過一翻交談,陳立人還是戴上翻譯耳機。

辯方律師其後向法官表示,收到控方的起訴書副本,現時不作任何答辯,法官隨後宣布將於4月19日再舉行答辯流程。

Santa Clara縣檢察官Michael Gadeberg指,陳立人在上星期二由醫院轉移至監獄。

Santa Clara縣檢察官Michael Gadeberg說:「最終此案的進展取決於陳先生和他的律師是否願意抗辯或承擔責任,如果他不願意承擔責任,地檢處已準備好,繼續向法庭和陪審團證明此案。」

辯方律師透露,陳立人的父親曾從中國到來,停留一週後返回中國,律師也表示,有很多文件要處理。

Schroeder說:「我必須閱讀很多材料,像這樣的案件,有很多文書工作和各種數碼材料,我已經在審查,由於檢控,州政府需要向我提供他們所有的資料,以便我可以查看並了解案件,他們不能隱瞞任何信息。」

在提堂期間,有兩名旁聽人士拿出手機拍攝,遭到法官即場喝止,其後更被庭警趕出庭外,法官重申不准拍攝,即使媒體預先申請,也不可錄影或錄音。

