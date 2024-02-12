【灣區新聞】Google華裔工程師涉殺妻案 被告首度出庭（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔Google工程師陳立人（Liren Chen）涉嫌殺妻案，９日於Santa Clara縣高等法院第六次聆訊，陳立人亦首次出庭。

陳立人週五下午2時17分，在辯方律師Wesley Schroeder陪同下首次出庭，他頭戴白色保護頭套，腰間和手部被連上鐵鏈，目光呆滯。

辯方律師首先就提堂一再拖延而向法庭道歉，法官隨後問陳立人是否需要翻譯，一開始陳立人表示不需要，但其後經過一翻交談，陳立人還是戴上翻譯耳機。

辯方律師其後向法官表示，收到控方的起訴書副本，現時不作任何答辯，法官隨後宣布將於4月19日再舉行答辯流程。

Santa Clara縣檢察官Michael Gadeberg指，陳立人在上星期二由醫院轉移至監獄。

Santa Clara縣檢察官Michael Gadeberg說：「最終此案的進展取決於陳先生和他的律師是否願意抗辯或承擔責任，如果他不願意承擔責任，地檢處已準備好，繼續向法庭和陪審團證明此案。」

辯方律師透露，陳立人的父親曾從中國到來，停留一週後返回中國，律師也表示，有很多文件要處理。

Schroeder說：「我必須閱讀很多材料，像這樣的案件，有很多文書工作和各種數碼材料，我已經在審查，由於檢控，州政府需要向我提供他們所有的資料，以便我可以查看並了解案件，他們不能隱瞞任何信息。」

在提堂期間，有兩名旁聽人士拿出手機拍攝，遭到法官即場喝止，其後更被庭警趕出庭外，法官重申不准拍攝，即使媒體預先申請，也不可錄影或錄音。

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