【有線新聞】

美國得州休斯敦一所大型教堂發生槍擊案、一死兩傷,槍手被擊斃。

現場被封鎖,有爆炸品處理人員到場。當地周日下午約兩點,一名持長槍的女子,帶著一名五歲男童,闖入教堂開槍。

當時有大批信徒在教堂內,準備參與禮拜。槍手被兩名休班警員擊斃,男童亦中槍危殆,暫時未知他與女槍手的關係。

另外一名57歲男子腿部中槍、情況穩定。

涉事大型教堂,由著名電視傳道人奧斯廷擔任牧師,每星期有約4.5萬人參與禮拜。

奧斯廷對事件表示震驚,警方正調查槍手身份及犯案動機。

