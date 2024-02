【加州新聞】加州有新提案建議全面禁止店舖提供膠袋

【KTSF】

加州有新提案,建議全面禁止店舖提供膠袋,以堵塞現存禁膠袋的法律漏洞。

10年前,加州已經有提案,全面禁止店舖提供即棄膠袋,並於2016年獲得選民的投票通過成為法律,但關注團體發現這項法律有漏洞。

根據現行法例,市民如果在超市需要膠袋,可以付錢購買。

現在付10美仙店舖買到較厚的膠袋,其實可以重複使用多達125次,但實際上不會有人這樣做,而且較厚的膠袋,會增加垃圾場的負荷。

在現有禁用膠袋的法律實施之前,平均每個加州人每年丟棄8磅膠袋,但法例實施後,反而由8磅增加到近12磅,數字說明,雖然比之前用膠袋的數量減少,但膠袋的重量卻增加。

目前,一項新提案建議,在整個加州徹底禁止店舖提供膠袋,來堵塞這個漏洞,店舖只可以提供紙袋或環保購物袋。

根據加州公共研究小組,如果提案成為法律,將使每人每年平均減少使用300個膠袋。

一旦提案獲得通過,將於2026年正式實施。

