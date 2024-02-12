【加州新聞】加州有新提案建議全面禁止店舖提供膠袋

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加州有新提案，建議全面禁止店舖提供膠袋，以堵塞現存禁膠袋的法律漏洞。

10年前，加州已經有提案，全面禁止店舖提供即棄膠袋，並於2016年獲得選民的投票通過成為法律，但關注團體發現這項法律有漏洞。

根據現行法例，市民如果在超市需要膠袋，可以付錢購買。

現在付10美仙店舖買到較厚的膠袋，其實可以重複使用多達125次，但實際上不會有人這樣做，而且較厚的膠袋，會增加垃圾場的負荷。

在現有禁用膠袋的法律實施之前，平均每個加州人每年丟棄8磅膠袋，但法例實施後，反而由8磅增加到近12磅，數字說明，雖然比之前用膠袋的數量減少，但膠袋的重量卻增加。

目前，一項新提案建議，在整個加州徹底禁止店舖提供膠袋，來堵塞這個漏洞，店舖只可以提供紙袋或環保購物袋。

根據加州公共研究小組，如果提案成為法律，將使每人每年平均減少使用300個膠袋。

一旦提案獲得通過，將於2026年正式實施。

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