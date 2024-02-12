【灣區新聞】聖荷西Guadalupe河一路段定為「不准回返」區 禁無家者重新紮營（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西去年動用了200萬的州府撥款，清除了在Guadalupe小河旁邊無家可歸人士紮營露宿的地方，驅逐了大約兩百人，為了遏制無家可歸人士回來，導致前功盡棄，聖荷西市議會通過將Guadalupe河的一段設立「不准回返」的區域（no return zone）．

率先受影響的河流地帶是Guadalupe河，從Woz Way到Julian街的地段，市府去年清除無家可歸人士在這裡的營地之後，已經有大約20人搬回來。

市長馬漢動議設立「no return zone」，就是不准回返的區域，本週得到市議會一致通過，這意味著市府將在4月之前，把現有營地清除，隨後園林組的職員和警察的腳踏車巡邏，將會阻止任何人在河道旁邊的途徑紮營。

市府也會設置不准紮營的告示牌，並每天派人到場巡邏，要是有人要來紮營，會被告知要離開。

市議會也通過撥款20萬清理河道。

這個禁止令是聖荷西首次在水道的特定區域實施，市府官員表示，未來可能把禁令延伸到整條14英里的河流。

有無家可歸權益人士表示，這計劃殘忍，但一些當地的居民告訴The Mercury News，說已經等了好久才見到市府採取行動。

聖荷西目前估計有6340個無家可歸人士，針對聖荷西的無家可歸問題，市長馬漢也計劃禁止露營車在學校附近停放，同時也要為這些人士提供例如tiny homes的小住宅、酒店房間和安全停放露營車的地點。

在此之前，灣區的其他城市，如奧克蘭、Milpitas和San Mateo縣，已經有類似的紮營禁止令。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。