【灣區新聞】聖荷西Guadalupe河一路段定為「不准回返」區 禁無家者重新紮營（視頻）

聖荷西去年動用了200萬的州府撥款,清除了在Guadalupe小河旁邊無家可歸人士紮營露宿的地方,驅逐了大約兩百人,為了遏制無家可歸人士回來,導致前功盡棄,聖荷西市議會通過將Guadalupe河的一段設立「不准回返」的區域(no return zone).

率先受影響的河流地帶是Guadalupe河,從Woz Way到Julian街的地段,市府去年清除無家可歸人士在這裡的營地之後,已經有大約20人搬回來。

市長馬漢動議設立「no return zone」,就是不准回返的區域,本週得到市議會一致通過,這意味著市府將在4月之前,把現有營地清除,隨後園林組的職員和警察的腳踏車巡邏,將會阻止任何人在河道旁邊的途徑紮營。

市府也會設置不准紮營的告示牌,並每天派人到場巡邏,要是有人要來紮營,會被告知要離開。

市議會也通過撥款20萬清理河道。

這個禁止令是聖荷西首次在水道的特定區域實施,市府官員表示,未來可能把禁令延伸到整條14英里的河流。

有無家可歸權益人士表示,這計劃殘忍,但一些當地的居民告訴The Mercury News,說已經等了好久才見到市府採取行動。

聖荷西目前估計有6340個無家可歸人士,針對聖荷西的無家可歸問題,市長馬漢也計劃禁止露營車在學校附近停放,同時也要為這些人士提供例如tiny homes的小住宅、酒店房間和安全停放露營車的地點。

在此之前,灣區的其他城市,如奧克蘭、Milpitas和San Mateo縣,已經有類似的紮營禁止令。

