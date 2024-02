【灣區新聞】舊金山華埠過年氣氛濃厚 未來三週灣區多地續有新春活動

【KTSF】

今年的農曆新年,舊金山(三藩市)華埠過年氣氛濃厚,大年初一不少得舞龍,金龍由舊金山華埠花園角出發,經Clay街在華埠巡遊,還有財神一同向市民拜年,吸引很多市民圍觀。

中華總商會亦在大年初一在舊金山華埠花園角向長者派發利是和福袋,吸引大批長者排隊。

灣區多地的華人社區,未來三星期都有新春慶祝活動。

2月17日星期六,中半島Milbrea市市中心會有新春街會。

2月18日星期日,在列治民區的金門基督教會請來南灣粵曲福音隊來獻唱,免費入場,地址是378 18th Ave。

2月24日星期六,舊金山市中心會舉行一年一度的農曆新年大巡遊,參與的團隊會穿過舊金山市中心,以華埠作終點,時間是下午5時15分至8時,屆時本台將於6點開始現場直播。

2月24日和25日,舊金山華埠會有街會,會有超過100個攤位,時間是上午10時至下午4時半。

同一日2月24日,加州首府Sacramento Luther Burbank高中會舉行沙加緬度地區華人春節聯歡會,時間是上午11時至5時,入場費成人10元、小童3元,屆時會有舞獅、綜藝歌舞,家鄉美食還有展銷活動等,本台亦於當日在現場有攤位。

