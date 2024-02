【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西一名男子,因為涉嫌把在舊金山和紅木城偷來的高性能腳踏車運送到墨西哥出售,而被聯邦司法部起訴。

聯邦司法部引述法庭文件表示,53歲的Victoriano Romero,在2020年4月到2021年4月期間,在一個複雜的跨國犯罪集團中,涉嫌把在夜間偷取的腳踏車,在他自身的腳踏車店內拍照、拆除組件、包裝之後,然後運輸到墨西哥的Jalisco州售賣。

在那裡的同夥,透過Facebook售賣貨品的頁面找買主,這些高性能的腳踏車,價格介於三千到九千元不等,Romero從中得到一些錢。

聯邦司法部表示,Romero面對三項串謀和自行運輸,盜竊物品到國外售賣的控罪,負責調查事件的是聯邦調查局(FBI)和舊金山警察部門。

