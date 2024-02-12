【體育新聞】第58屆超級盃 堪薩斯城酋長擊舊金山淘金者

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NFL第58屆超級盃週日在賭城拉斯維加斯登場，希望能拿下隊史上第六個超級盃冠軍的舊金山淘金者（49ers），對決堪薩斯城酋長（Chiefs），最後酋長在加時比賽反敗為勝。

在賭城拉斯維加斯舉行的超級盃迎來眾多名人明星，最受矚目的當然是從東京剛開完演唱會，趕來看酋長隊男友比賽的歌手Taylor Swift，中場休息則有Usher表演。

而週日這場比賽吊足了灣區球迷胃口，眼看著就要到手的第六座超級盃，第四節卻讓酋長追平19比19。

加時比賽，淘金者27碼踢球入門先得分，22比19，沒想到衛冕的酋長隊四分衛Patrick Mahomes，先自己跑了8碼，最後又19碼達陣，最終以25比22取勝，成為史上第一個連續兩屆超級盃取勝的隊伍。

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