【體育新聞】第58屆超級盃 堪薩斯城酋長擊舊金山淘金者

【KTSF】

NFL第58屆超級盃週日在賭城拉斯維加斯登場,希望能拿下隊史上第六個超級盃冠軍的舊金山淘金者(49ers),對決堪薩斯城酋長(Chiefs),最後酋長在加時比賽反敗為勝。

在賭城拉斯維加斯舉行的超級盃迎來眾多名人明星,最受矚目的當然是從東京剛開完演唱會,趕來看酋長隊男友比賽的歌手Taylor Swift,中場休息則有Usher表演。

而週日這場比賽吊足了灣區球迷胃口,眼看著就要到手的第六座超級盃,第四節卻讓酋長追平19比19。

加時比賽,淘金者27碼踢球入門先得分,22比19,沒想到衛冕的酋長隊四分衛Patrick Mahomes,先自己跑了8碼,最後又19碼達陣,最終以25比22取勝,成為史上第一個連續兩屆超級盃取勝的隊伍。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。