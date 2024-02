【KTSF】

距離南卡羅來納州共和黨內總統提名初選還有兩星期,前總統特朗普週六取笑競爭對手Nikki Haley正派駐海外的軍人丈夫,Haley亦作出回應。

特朗普週六對黨內競爭對手Haley作出人身攻擊,取笑對手的丈夫在哪裡,並稱他已離開Haley。

Haley的丈夫Michael Haley目前被派到海外駐守非洲,執行國民警衛隊任務,夫婦二人週日在X平台上作出反擊。

Michael說,人與動物的分別,動物都不會允許最愚蠢的一隻當領袖。

而Haley就指,特朗普的說話具侮辱性,她的丈夫是為國家服務,是特朗普一無所知,一個不尊重軍人奉獻的人,沒有資格成為美國總統。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。