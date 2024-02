【全國新聞】聯邦最高法院審理特朗普有否資格參加科羅拉多州總統初選

【KTSF 張麗月報導】

科羅拉多州最高法院援引憲法第14修正案第三條,指特朗普涉及國會衝擊事件,而將他從科州的選票除名,特朗普上訴到聯邦最高法院,大法官週四聽取與訟雙方的理據,大法官將要裁定,究竟特朗普在後是否有資格在科州競選總統。

代表科羅拉多州選民的律師Jason Murray爭辯說,在南北戰爭之後訂立的美國憲法第14修正案第三項條款中,「有關叛亂禁令」條文就是禁止特朗普再次做總統。

Murray說:「歷史清楚說明選民關注到,叛亂可能會伸延至和包括美國總統。」

不過特朗普的律師Jonathan Mitchell就表示,第14修正案中指明的所謂「官員」,是指委任官員而不包含民選官員,好像總統或國會議員,因此這項條文並不適用於特朗普參選總統。

Mitchell說:「美國官員是指委任官員,不包含民選個人(官職),如總統或國會議員。」

特朗普的律師團隊也爭辯說,1月6日國會衝突事件是一場騷亂,而不是叛亂。

Mitchell說:「該活動一切俱屬可恥、犯法和暴力,但不符合第三條款的叛亂定義。」

大法官似乎傾向於認為,特朗普的名字可以留在科羅拉多州的選票上,當中有幾名大法官,不論派別都表達了關注,當中首席大法官John Roberts就向原訴一方指出,如果多個州紛紛將候選人除名,到頭來只有少數幾個州能決定誰人當選總統,這個後果很嚴重,自由派大法官Elena Kagan也提出類似的觀點。

Kagan說:「為何單獨一個州能作出這決定,不僅為其州內公民,同時也為全國其餘公民呢?」

其他保守派大法官也質問原告一方,有無想過將特朗普除名,可能會影響很多選民的投票意願,這樣是否符合民主,而原告一方就回答,是特朗普將8千萬不支持他的選民排除。

這次訴訟是由一個90歲高齡的共和黨籍的前公務員聯合其他人提出,他們採用地方包圍中央的策略,從州的層面開始打官司,只要在一個或幾個州勝訴,就會對特朗普的選情造成巨大衝擊,不少州份都迴避他們的訴訟,但科羅拉多與緬因州就受理,並判他們勝訴。

如果聯邦最高法院裁定科州得直,將會帶來深遠影響,因為裁決日後會適用於全國所有州。

