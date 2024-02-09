【全國新聞】聯邦最高法院審理特朗普有否資格參加科羅拉多州總統初選

【KTSF 張麗月報導】

科羅拉多州最高法院援引憲法第14修正案第三條，指特朗普涉及國會衝擊事件，而將他從科州的選票除名，特朗普上訴到聯邦最高法院，大法官週四聽取與訟雙方的理據，大法官將要裁定，究竟特朗普在後是否有資格在科州競選總統。

代表科羅拉多州選民的律師Jason Murray爭辯說，在南北戰爭之後訂立的美國憲法第14修正案第三項條款中，「有關叛亂禁令」條文就是禁止特朗普再次做總統。

Murray說：「歷史清楚說明選民關注到，叛亂可能會伸延至和包括美國總統。」

不過特朗普的律師Jonathan Mitchell就表示，第14修正案中指明的所謂「官員」，是指委任官員而不包含民選官員，好像總統或國會議員，因此這項條文並不適用於特朗普參選總統。

Mitchell說：「美國官員是指委任官員，不包含民選個人（官職），如總統或國會議員。」

特朗普的律師團隊也爭辯說，1月6日國會衝突事件是一場騷亂，而不是叛亂。

Mitchell說：「該活動一切俱屬可恥、犯法和暴力，但不符合第三條款的叛亂定義。」

大法官似乎傾向於認為，特朗普的名字可以留在科羅拉多州的選票上，當中有幾名大法官，不論派別都表達了關注，當中首席大法官John Roberts就向原訴一方指出，如果多個州紛紛將候選人除名，到頭來只有少數幾個州能決定誰人當選總統，這個後果很嚴重，自由派大法官Elena Kagan也提出類似的觀點。

Kagan說：「為何單獨一個州能作出這決定，不僅為其州內公民，同時也為全國其餘公民呢？」

其他保守派大法官也質問原告一方，有無想過將特朗普除名，可能會影響很多選民的投票意願，這樣是否符合民主，而原告一方就回答，是特朗普將8千萬不支持他的選民排除。

這次訴訟是由一個90歲高齡的共和黨籍的前公務員聯合其他人提出，他們採用地方包圍中央的策略，從州的層面開始打官司，只要在一個或幾個州勝訴，就會對特朗普的選情造成巨大衝擊，不少州份都迴避他們的訴訟，但科羅拉多與緬因州就受理，並判他們勝訴。

如果聯邦最高法院裁定科州得直，將會帶來深遠影響，因為裁決日後會適用於全國所有州。

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