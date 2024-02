【灣區新聞】

舊金山(三藩市)SoMa區發生致命交通意外,肇事司機撞倒一名行人後不顧而去。

現場是SoMa區6街500號路段,警方指,週四早上5點左右,接獲一宗交通意外報告,到場的警員發現一名受重傷的行人,警員隨即展開急救和召喚救護員,事主最終證實當場死亡。

當局表示,肇事車輛案發後離開現場,這宗是市內今年第二宗行人被車撞死。

警方呼籲民眾提供資料,電話是(415) 575-4444。

