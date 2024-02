【灣區新聞】州長紐森宣布調派州檢察官 協助Alameda縣地檢處起訴犯罪案件（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森週二宣布派遣加州公路巡警(CHP)前往奧克蘭市及周遭地區打擊犯罪之後,週四再出新招,宣布將調派州檢察官協助Alameda縣地檢處起訴犯罪案件。

州長紐森週四宣布未來幾天,將調動加州司法部以及國民警衛隊的檢察官,到Alameda縣協助起訴嚴重而複雜的犯罪案件,不過紐森並未說明會有多少州檢察官會被調派到當地,此舉將提高Alameda縣地檢官Pamela Price辦公室的起訴能力,針對暴力犯罪、嚴重毒品相關犯罪,以及包括零售盜竊和汽車爆竊案在內的財產罪案進行起訴。

不過紐森並未公布太多細節,只強調會專注於檢控針對在奧克蘭主要犯罪網絡的重大案件,並提供調查和分析支援,來識別當地的犯罪網絡。

這項行動跟州長在去年4月決定派出檢察官和其他資源,到舊金山打擊類鴉片藥物芬太尼的走私活動相似。

Alameda縣地檢官Pamela Price週四發表聲明回應,表示這個計劃類似於在舊金山的部署,由她的辦公室負責將案件分配給額外的檢察官,不過何時啟動則尚未決定,她將會指派一名資深檢察官來與州府協調。

紐森在本週一宣布增派120名CHP加州公路巡警,前往奧克蘭和週邊地區打擊特定犯罪,他週四在聲明中表示,光是逮捕還不夠,司法正義需要讓嫌犯獲得適當的檢控,不論是搶劫、劫車、意圖謀殺,或是走私芬太尼,都需要對犯罪者以完全和適當份量的法律來追究其罪責。

目前正面臨罷免行動的Price進入上任後的第二年,她推動重建Alameda縣管理司法的方式,包括減少刑期和罪責,遭到反對者嚴厲抨擊,認為對罪犯過於寬容。

