【全國新聞】涉不當處理機密文件 拜登歡迎司法部不提訴 否認記性差

美國司法部結束調查總統拜登涉嫌不當處理機密文件案,決定不提出刑事檢控,拜登表示歡迎,但反駁報告指他記性差,認為自己仍是總統的最適合人選。

拜登說:「我記性很好,我雖是老人,但我知道自己在做甚麼。我作為總統,推動國家重回正軌,我不需要他(特別檢察官)的建議,報告甚至提出我忘記兒子何時去世,他竟敢這樣指控?」

拜登在調查報告出爐後見記者,多次否認記性差,強調自己仍然是美國最適合擔任總統的人,會繼續專注職務、領導國家。

司法部特別檢察官的報告提到,不起訴拜登的原因之一是他記憶力顯著減退,稱拜登接受問話時,忘記哪年開始當副總統和任期何時結束,又不記得長子哪年離世,認為就算案件提上法庭,陪審團也會視他為記憶力差、但沒有惡意的長者,很難將他定罪。

報告又說調查人員到拜登寓所蒐證時,發現涉案機密文件被當作雜物,與桌燈、狗床、水桶一起放在車庫,認為陪審團可能會判斷拜登並非刻意藏起這些重要文件,更像是忘記或沒為意它在那裡。報告引用已故總統列根曾有同樣的情況,有理由相信拜登以為做法無問題,而拜登態度合作,即時交出文件、同意接受搜查及問話。300多頁的報告總結多項因素,認為司法部很難證明拜登的行為超越合理懷疑,決定不作刑事檢控。

白宮代表律師批評報告部分措辭偏頗,指出拜登去年10月接受問話時,正值哈馬斯突襲以色列,認為總統忙於應對,以致供詞有輕微缺漏、可以理解,但如果以此攻擊總統的記憶力,就是失實、越界。

