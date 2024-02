【灣區新聞】舊金山再現祈福騙局 地檢官呼籲市民勿上當（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜宣佈,辦公室已開始跟當地的社區組織合作向公眾宣傳,以免市民墮入近期再次興起的祈福騙局。

舊金山地檢官謝安宜表示,警方指,最近發生了兩宗祈福詐騙事件,匪徒是一名年齡大約50歲至60歲之間的亞裔男性,以及兩名年齡介乎30至60歲之間的亞裔女性,描述指涉案匪徒為黑髮和戴著口罩。

謝安宜表示,祈福騙局似乎再次在農曆新年期間興起,騙徒首先派一人去博取受害人的信任,拿取一些個人資料,然後再透過知道受害人個人資料的第三者再去接觸受害人,騙徒主要針對只會說一種語言的華人女性。

騙徒聲稱可以解除詛咒,消除疾病之類的說話,並提出為他們舉行淨化或祈福儀式,而這些儀式就是騙徒要求受害人拿出現金和貴重物品來祈福消災,最後受害者的貴重物品就會被騙徒調包。

舊金山地檢署倡導員朱瑞良說:「自從知道祈福黨事件再發生之後,我們主動聯絡一些社區中心、長者中心等,很快聯絡他們,約時間外出做一些講座。」

另一方面,謝安宜又提醒市民一些農曆新年需注意的事情,例如是要小心安放利是。

謝安宜說:「我們希望確保大家知道,尤其是長者,現在避免獨自去銀行,確保他們和其他人在一起,亦要留意周圍的環境,當你走出銀行時,不是拿著可見的現金,因為人們知道此時有很多錢被當作禮物贈送出去,所以我們要非常小心。」

最後他們提醒市民,請勿與陌生人交談,尤其是談論金錢,或透露個人資訊時,任何人如有此類型詐騙案的訊息提供,可致電廣東話的舉報專線,電話是(415) 553-9212。

