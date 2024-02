【灣區新聞】司法部起訴聖荷西華裔男子 涉嫌為中國盜取美軍武器機密資料

【KTSF 毛皓延報】

聯邦司法部起訴南灣聖荷西一名華裔男子,他涉嫌為中國盜取為美國政府研發可偵測核武發射、追蹤彈道及超高音速導彈等技術的機密資料。

聯邦司法部表示,57歲被告Chenguang Gong來自中國,在2011年成為美國公民。

根據法庭文件,他被控盜取商業機密,去年在南加州洛杉磯一間研究開發公司工作時,涉嫌將超過3600份資料轉移到個人的儲存裝置上,當中包括先進的紅外綫感應器藍圖,該技術用作偵測核彈發射、追蹤彈道及超高音速導彈,還有協助美軍軍機偵測及反制熱感應飛彈的技術藍圖。

當局表示,在Gong位於南加Thousand Oaks的一個臨時住所起出部分資料。

當局指,被盜取資料的公司,每年投資數千萬,並用了超過七年發展相關技術,若技術落入競爭者或外國政府手中,不但會對受害公司帶來重大經濟損失,還會對美國國家安全構成威脅。

調查發現,由2014至2022年期間,Gong曾於多間大型科技公司工作時,多次申請中國政府的人才計劃,相關計劃用作招攬海外專業人士。

法庭文件指,在一封電子郵件中,Gong表示,他認為自己可以為中國軍方的高端晶片技術作出貢獻,又知道自己作為美國軍工企業的員工,去中國參與人才計劃是有一定風險。

司法部指,Gong涉嫌為中國軍方提供資訊,而包括中國在內的外國勢力,正主動尋求竊取美國技術,司法部將會盡一切所能保護國家安全,免受外國威脅。

一旦罪成,Gong將會面臨最高10年刑期。

