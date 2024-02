【灣區新聞】舊金山華埠一旅館將改建成戒毒支援房屋 有市民不滿市長先斬後奏（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市長布里德週四宣布,將華埠Kearny街一間旅館,改建成協助民眾戒毒的永久支援房屋,有反對市民不滿布里德沒做任何諮詢,週四才從市參事口中得知有這回事。

將改建成永久支援房屋的,是華埠Kearny街夾Pacific街的Hotel North Beach旅館。

市政府的聲明指出,該永久支援房屋在今個春季開幕,提供一個長期的可負擔房屋及戒毒環境,大廈內亦有駐場社工。

布里德說:「這代表已經一年沒使用毒品的民眾,有一個地方繼續維持清醒狀態,這代表這裡的住客不會影響其他人。」

布里德說,如果有住客重返歧途,他們將會被移至其他的支援房屋。

她又指,市政府已經幫助超過15,000人脫離無家者行列,但治標的方法是要解決民眾流離失所的背後原因。

布里德說:「居民和商戶表達想我們處理那些在街上面臨困境的人,其中一個方法就是投資在這種地方,我們才能夠改變民眾的生命。」

她將會向市民作出諮詢,希望能和社區共同合作,讓將會住在這裏的市民融入社區。

記者會上有反對民眾作出抗議,三藩市華埠商戶聯會會長邵旗謙(Edward Siu)說,之前從沒聽過市府作出諮詢,直至週四早上才得知有這一回事。

邵旗謙說:「只是今早11點半,市參事的助理打電話給我們,市長今天有個這樣的記者會,宣布會有個給無家者的地方,我們覺得非常奇怪,為什麼市政府一直沒有提及這件事,突然間有這樣的事情出現。」

他認為,市府若果要做這樣的事情,要先和華埠社區溝通,而不是直接宣布要做一件事。

邵旗謙說:「是否你要先斬後奏呢?因為你宣布出來的話,起碼你要有把握才去做的,你不會宣布之後很容易地撤回的。」

他表示,作為納稅人,會用任何的方法反對這個問題,說市府除了要和市民溝通,亦要考量到治安和華埠形象。

