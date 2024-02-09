【灣區新聞】舊金山華埠一旅館將改建成戒毒支援房屋 有市民不滿市長先斬後奏（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市長布里德週四宣布，將華埠Kearny街一間旅館，改建成協助民眾戒毒的永久支援房屋，有反對市民不滿布里德沒做任何諮詢，週四才從市參事口中得知有這回事。

將改建成永久支援房屋的，是華埠Kearny街夾Pacific街的Hotel North Beach旅館。

市政府的聲明指出，該永久支援房屋在今個春季開幕，提供一個長期的可負擔房屋及戒毒環境，大廈內亦有駐場社工。

布里德說：「這代表已經一年沒使用毒品的民眾，有一個地方繼續維持清醒狀態，這代表這裡的住客不會影響其他人。」

布里德說，如果有住客重返歧途，他們將會被移至其他的支援房屋。

她又指，市政府已經幫助超過15,000人脫離無家者行列，但治標的方法是要解決民眾流離失所的背後原因。

布里德說：「居民和商戶表達想我們處理那些在街上面臨困境的人，其中一個方法就是投資在這種地方，我們才能夠改變民眾的生命。」

她將會向市民作出諮詢，希望能和社區共同合作，讓將會住在這裏的市民融入社區。

記者會上有反對民眾作出抗議，三藩市華埠商戶聯會會長邵旗謙（Edward Siu）說，之前從沒聽過市府作出諮詢，直至週四早上才得知有這一回事。

邵旗謙說：「只是今早11點半，市參事的助理打電話給我們，市長今天有個這樣的記者會，宣布會有個給無家者的地方，我們覺得非常奇怪，為什麼市政府一直沒有提及這件事，突然間有這樣的事情出現。」

他認為，市府若果要做這樣的事情，要先和華埠社區溝通，而不是直接宣布要做一件事。

邵旗謙說：「是否你要先斬後奏呢？因為你宣布出來的話，起碼你要有把握才去做的，你不會宣布之後很容易地撤回的。」

他表示，作為納稅人，會用任何的方法反對這個問題，說市府除了要和市民溝通，亦要考量到治安和華埠形象。

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