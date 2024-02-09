【灣區新聞】東灣兩間蘋果專門店發生盜竊案 警車停店外匪徒仍成功逃脫（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

位於東灣Emeryville和柏克萊的蘋果專門店，近日接連發生盜竊案，其中一宗的犯案過程更被民眾拍下，在網絡上瘋傳，涉及50部iPhone手機，警方指已經拘捕三人。

根據Emeryville警方，自1月19日以來，市內的蘋果專門店共發生四宗重大盜竊案，最新一宗於本週一發生，犯案過程更被民眾拍下，在網絡上瘋傳。

片段見到，一名蒙面匪徒在光天化日之下走進店舖，將放在桌面展示的蘋果手機逐部搶走，而在網絡上瘋傳的另一個原因是，匪徒在離開時，有一架警車停在店外，但是他仍然可以逃脫。

Man robbed an Apple Store in broad day 👀 pic.twitter.com/bjO8uDYFxj — Daily Loud (@DailyLoud) February 7, 2024

Emeryville警局後來解釋說，當時警車內無警員，警車只是空城計，假裝有警察在工作，事實上當時連那一帶並沒有警員。

警方指，單是這宗案件，就損失50部iPhone手機，價值近5萬美元。

而直到週三早上，柏克萊的蘋果專門店亦遭到盜竊，警方拘捕了三人，警方指，其中一個被捕的人，22歲的柏克萊居民Tyler Mims，是上述Emeryville蘋果專門店盜竊案的疑犯，他涉參與多宗蘋果專門店盜竊案，面臨串謀犯罪、竊盜、重大竊盜及有組織零售盜竊等控罪。

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