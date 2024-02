【灣區新聞】東灣兩間蘋果專門店發生盜竊案 警車停店外匪徒仍成功逃脫（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

位於東灣Emeryville和柏克萊的蘋果專門店,近日接連發生盜竊案,其中一宗的犯案過程更被民眾拍下,在網絡上瘋傳,涉及50部iPhone手機,警方指已經拘捕三人。

根據Emeryville警方,自1月19日以來,市內的蘋果專門店共發生四宗重大盜竊案,最新一宗於本週一發生,犯案過程更被民眾拍下,在網絡上瘋傳。

片段見到,一名蒙面匪徒在光天化日之下走進店舖,將放在桌面展示的蘋果手機逐部搶走,而在網絡上瘋傳的另一個原因是,匪徒在離開時,有一架警車停在店外,但是他仍然可以逃脫。

Emeryville警局後來解釋說,當時警車內無警員,警車只是空城計,假裝有警察在工作,事實上當時連那一帶並沒有警員。

警方指,單是這宗案件,就損失50部iPhone手機,價值近5萬美元。

而直到週三早上,柏克萊的蘋果專門店亦遭到盜竊,警方拘捕了三人,警方指,其中一個被捕的人,22歲的柏克萊居民Tyler Mims,是上述Emeryville蘋果專門店盜竊案的疑犯,他涉參與多宗蘋果專門店盜竊案,面臨串謀犯罪、竊盜、重大竊盜及有組織零售盜竊等控罪。

