【工商新聞】現代汽車 IONIQ 5 和 IONIQ 6 榮獲最佳電動車殊榮

現代汽車IONIQ 5和IONIQ 6榮獲最佳電動車殊榮

I IONIQ 6獲得MotorWeek駕駛人選擇最佳電動車大獎

IONIQ 5 連續第兩年獲得com最佳電動車大獎

現代汽車屢獲殊榮的IONIQ 5電動休旅車以及IONIQ 6電動房車分別獲得了Cars.com的最佳電動車大獎(這是IONIQ 5連續第二年獲得此獎項)以及在芝加哥車展揭曉的MotorWeek駕駛人選擇最佳電動車。IONIQ 5和IONIQ 6憑藉其快速的充電能力、寬敞的內部空間，引人注目的設計，以及先進與直觀的尖端科技在眾多競爭對手中脫穎而出。

北美現代汽車產品規畫總監Ricky Liao表示：「IONIQ 5連續第二年被Cars.com授予最佳電動車大獎，以及IONIQ 6贏得MotorWeek頒發的2024年駕駛人選擇最佳電動車大獎，是對IONIQ 5和IONIQ 6持久卓越性的認可。這項成就反映出我們公司對電氣化車款的承諾、再次肯定了我們團隊所做的出色工作，並有助於提高電動車買家對於IONIQ 5和IONIQ 6的關注。」

Cars.com主編Jenni Newman表示：「這是現代IONIQ 5連續第二年榮獲我們的最佳電動車大獎，實至名歸。IONIQ 5的快速充電、豐富且易於使用的科技功能，以及前衛的造型風格使其成為電動車買家的最佳選擇。」

MotorWeek主持人兼創始人John Davis表示：「現代汽車在電動車領域是一個真正的領導者，他們最新的電動車IONIQ 6帶有復古風範，被MotorWeek評為年度最佳電動車。IONIQ 6的動力系統與現代出色的IONIQ 5休旅車基本上相同，但IONIQ 6的車型為具有動感且令人熟悉的四門轎車，這讓IONIQ 6對我們更具吸引力。」

Cars.com

Cars.com是最受認可的第一大購車平台，每個月有將近三千萬消費者造訪。Cars.com於1998年成立，總部位於芝加哥，為買家提供做出明智購買選擇並與經銷商無縫連結所需的數據、資源，和線上工具。Cars.com是以觀眾為導向的科技公司Cars Commerce底下的旗艦網站，為汽車業界提供支持，簡化車輛買賣的一切。請至www.carscommerce.inc了解更多信息。

MotorWeek

在過去43年裡，MotorWeek每年都會審視汽車業界的狀態，並評選出年度最佳新車、休旅車，和卡車。MotorWeek每年對150多輛新車進行駕駛、研究，與儀器測試是MotorWeek引以為傲的基準。透過這個評選，MotorWeek在每個類別中制定了最佳車款的名單，並確定最終獲獎者。這個獎項的目標是評選出符合汽車專家和消費者觀點的獲獎車款，並提供可用作新車購買指南的建議。

北美現代汽車

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

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