【KTSF 朱慧琪報導】

夏威夷大島當地時間早上約10時發生黎克特制5.7級地震,其後再發生超過10次輕微餘震。

根據美國地質調查所(USGS),最初報告是6.3級地震,震央位於夏威夷Pāhala以南1.4英里,震源深度約23英里。

當局表示,預計不會引發海嘯,隨後該處發生超過10次2.5至3.5級的餘震。

夏威夷多個島嶼的人都通報感受到震感,有島上居民表示,有花瓶、相架和貨架上的物品掉落,但至今未有通報有嚴重損毀報告。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。