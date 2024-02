【KTSF 張擎鳳報導】

科技公司Google、Pure Storage和舊金山(三藩市)租車服務公司決定裁員。

由2024年開始至今,多家科技公司,包括DocuSign、亞馬遜、Snap、Okta、PayPal、Block、Zoom、Salesforce、eBay和Google,一共已經裁減超過3900份工作。

最新一輪的科技公司裁員,裁減274份工作,包括Pixelberry Studio、Pure Storage和Google。

與此同時,舊金山的租車公司Getaround決定重整公司業務,以增加盈利,包括裁減三成北美的員工,當中包括三份一在舊金山。

