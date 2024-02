【全國新聞】兩青年闖紐約時代廣場體育用品店盜竊 一匪向途人開槍一人受傷

【KTSF 朱慧琪報導】

週四晚有至少兩名青少年進入紐約市時代廣場一間體肓用品店內盜竊,繼而發生槍擊案,一名女遊客中槍,涉案的青少年先後被補。

警方透露,週四晚約7時,至少有兩名15至16歲的青少年進入時代廣場一間體肓用品店內盜竊,被保安發現後,當中15歲的青少年向周圍的人開槍,擊中一名巴西女遊客的腿部。

警方趕到現場,追補槍手到曼哈頓市中心後,槍手再向警方開了兩槍,之後往地鐵站逃去。

警方強調當時市中心人流很多,警方沒有開槍。

紐約警局巡邏隊長John Chell說:「周圍太多人在躲避,白衣槍手向警員開了第二槍,第二次,警員同樣沒有還擊

少年槍手隨後在Yonkers市被捕,警方指,他在半年前從委內瑞拉來紐約,住在庇護所,警方正在調查他是否同之前一宗槍械劫案及一宗槍擊案有關。

警方指,槍手使用點40口徑手槍,毫不猶疑向人群射擊,可見今日的情況有多惡劣。

