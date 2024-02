【灣區新聞】祈福騙徒再現舊金山 警方提醒民眾勿和陌生人分享個人資訊

【KTSF 毛皓延報導】

農曆新年到來,針對近期再度興起祈福騙局,舊金山(三藩市)警方和社區組織提醒民眾,切勿和陌生人交談及分享個人資訊。

舊金山警察局長Bill Scott說:「這是一年一度慶祝的時候,但不幸地有騙徒藉機向社區中的弱勢社群下手。」

舊金山警方表示,近日再次興起祈福騙局。

其中一名女事主在1月23日獨自等巴士時,突然有一名男子和她搭訕,之後再有兩人加入對話,對話內容圍繞著妖魔鬼怪,幾名騙徒說服事主將家中貴重物品交給他們祈福,事主交出的現金及珠寶,最終不翼而飛。

警方提醒市民在街上不要和陌生人搭訕,呼籲民眾將這些案件宣揚開去,並互相警惕。

舊金山中華總商會監事袁曾楚萍(Grace Yuen)說:「能夠知道這件事,察覺自己身邊有其他的陌生人,和你聊天的話真的要走開,不要再聽,還有他們多數有一班人一前一後,可能你走開的話,他們就會過來夾攻,給予你很多壓力。」

安老自助處行政總監鍾月娟(Anni Chung)說:「很多時老人家會說聽過了、知道了,但當事情發生在自己身上,關乎自己的安全、健康,還有最重要自己的子女和家人的健康,他們當時好像真的迷暈了,什麼都取出來,所以一定要告訴,讓我們的長者知道,若果是陌生人的話,千萬不要和他們交談。」

安老自助處與警方及社區組織合作,將會上門派發傳單教育民眾,或在長者中心及餐廳播放教育短片。

警方提醒市民若不幸被騙,切記要通知警方,當局提供廣東話熱線,電話是(415) 553-9212。

