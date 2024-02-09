【灣區新聞】祈福騙徒再現舊金山 警方提醒民眾勿和陌生人分享個人資訊

【KTSF 毛皓延報導】

農曆新年到來，針對近期再度興起祈福騙局，舊金山（三藩市）警方和社區組織提醒民眾，切勿和陌生人交談及分享個人資訊。

舊金山警察局長Bill Scott說：「這是一年一度慶祝的時候，但不幸地有騙徒藉機向社區中的弱勢社群下手。」

舊金山警方表示，近日再次興起祈福騙局。

其中一名女事主在1月23日獨自等巴士時，突然有一名男子和她搭訕，之後再有兩人加入對話，對話內容圍繞著妖魔鬼怪，幾名騙徒說服事主將家中貴重物品交給他們祈福，事主交出的現金及珠寶，最終不翼而飛。

警方提醒市民在街上不要和陌生人搭訕，呼籲民眾將這些案件宣揚開去，並互相警惕。

舊金山中華總商會監事袁曾楚萍（Grace Yuen）說：「能夠知道這件事，察覺自己身邊有其他的陌生人，和你聊天的話真的要走開，不要再聽，還有他們多數有一班人一前一後，可能你走開的話，他們就會過來夾攻，給予你很多壓力。」

安老自助處行政總監鍾月娟（Anni Chung）說：「很多時老人家會說聽過了、知道了，但當事情發生在自己身上，關乎自己的安全、健康，還有最重要自己的子女和家人的健康，他們當時好像真的迷暈了，什麼都取出來，所以一定要告訴，讓我們的長者知道，若果是陌生人的話，千萬不要和他們交談。」

安老自助處與警方及社區組織合作，將會上門派發傳單教育民眾，或在長者中心及餐廳播放教育短片。

警方提醒市民若不幸被騙，切記要通知警方，當局提供廣東話熱線，電話是(415) 553-9212。

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